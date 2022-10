Roos Boerland bekroond tot Miss Boerin

Een beetje brak. Zo voelt Roos Boerland zich een dag na de Miss Boerin verkiezing tijdens het maïsfeest 'Høken & Hakselen' in Loosbroek, waar ze werd bekroond tot agrarisch koningin 2022. "Ik was helemaal overdonderd. Dit had ik nooit verwacht."

Het afgelopen jaar is een bizar jaar voor Boerland. De Drentse meldde zich met 407 andere boerinnen aan voor een plekje op de boerinnenkalender en werd daar, tot haar eigen verrassing, voor uitgekozen. Ondertussen blijft ze maar leven in een droom, want gisteravond kwam de absolute bekroning.

Drie edities aan boerinnen

"Alle boerinnen die de afgelopen drie jaar op de boerinnenkalender stonden, mochten zich hiervoor aanmelden. Dat leek me wel wat, maar het was ook hartstikke spannend", lacht Boerland. "Daar stond ik gisteravond ineens op een podium voor een paar duizend man publiek."

Tijdens de verkiezing waren er drie rondes op de catwalk. In de eerste ronde was er een gezamenlijke act, in de tweede ronde moest ze in de sexy outfit die ze ook op de kalender draagt op het podium komen. Ronde drie werd de lingerie omgeruild voor een galajurk.

Tijdens de prijsuitreiking gaan de derde en tweede prijs aan de neus van Boerland voorbij. Terwijl de spanning een hoogtepunt bereikt, wordt de Echtense gekroond tot Miss Boerin. "Toen ze mijn naam noemden, schrok ik zo! Natuurlijk wilde ik winnen, maar dit had ik niet verwacht."

Favoriet van het publiek

Boerland heeft haar kroontje te danken aan het publiek. Samen met de jury bepaalden die wie zich tot agrarisch koningin mocht kronen. Een dag de tijd hadden de deelnemers om stemmen te werven. "Ik was vrijdag op een koeienkeuring, toen ik een melding kreeg", kijkt ze terug. "Ik heb direct een filmpje voor TikTok gemaakt en een post op Instagram gezet. Uiteindelijk heb ik 724 publieksstemmen gekregen."