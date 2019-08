Deel van Klazienaveen gaat op de schop

De eerste schop gaat de grond in bij De Metten.De riolering onder de wegen van De Metten, Derksweg, De Lauden, Herderstraat, Engweg, Broekweg, Boogpad en Kortestraat wordt vervangen. Daarna worden die straten opnieuw ingericht.Volgens wethouder René van der Weide van de gemeente Emmen is de riolering in het gebied aan vervanging toe. Tegelijkertijd biedt het volgens hem ook de kans om eens kritisch te kijken naar de inrichting van de straten."Een groot aantal inwoners van deze buurt heeft bij ons de wens uitgesproken om hun omgeving aan te pakken. Nu we de riolering vervangen, pakken we meteen de kans om tegemoet te komen aan deze wens en richten we het gebied opnieuw in. We maken hun woonomgeving mooier en veiliger."Het werk wordt in fases uitgevoegd om te voorkomen dat het hele gebied onbereikbaar wordt en zodat het rioleringssysteem blijft werken. Aanstaande maandag begint aannemer Sallandse Wegenbouw dus met de eerste fase aan De Metten: het deel van de Langestraat tot aan de Derksweg.Het hele project moet volgend jaar zomer klaar zijn. Bewoners van het gebied worden op de hoogte gehouden van de werkzaamheden.