'Provincie is niet in staat om gebouwen te beheren'

"Hierbij heeft de provincie een risicovollere rol gepakt dan de andere participanten in het project", oordeelt Berenschot. Het adviesbureau wijst erop dat de huurcontracten nog niet waren afgesloten, maar de provincie het pand al wel in eigendom had. "Het lijkt alsof de risico's ten aanzien van de aanschaf van het pand voor de Health Hub niet volledig in kaart gebracht zijn. Hierbij valt te denken aan asbest-risico's en btw-risico's."

Overdragen van hubs

De bedoeling is dat om de Health Hub in 2025 over te dragen aan de stichting Health Hub Roden, maar de vraag is volgens Berenschot of dat nog realistisch is. Daarnaast heeft de provincie nog een hub in bezit, de IT-hub Hoogeveen. En ook daar nam de provincie een actieve en leidende rol, waarmee de provincie een 'aanzienlijk risico' nam.

"Risico's bij vastgoed worden niet vooraf goed geïnventariseerd en gecalculeerd. Uiteindelijk zijn de risico's inzichtelijk gemaakt nadat opdracht voor de bouw gegeven was." Het is nog onzeker wanneer de hub in Hoogeveen kan worden overgedragen. Dat betekent dat de provincie nog langere tijd risico's loopt met dit vastgoed.