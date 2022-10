Oranjefan Fienus sloeg Qatarees WK-aanbod af: 'Vertrouwde het niet'

Hij is een van de meest bekende fans van het Nederlands Elftal: Fienus Baas uit Odoorn, die bekendheid verwierf door zijn karakteristieke grote bril. Over een kleine maand zit hij in Qatar, waar hij Oranje aanmoedigt tijdens het WK. In tegenstelling tot vijftig Nederlandse fans, betaalt Baas wél zelf de hele trip.

Gisteren werd duidelijk dat er vijftig Oranjefans op kosten van gastland Qatar naar het WK afreizen. In ruil voor positieve aandacht op sociale media, betaalt het golfstaatje de gehele trip. Daarnaast moeten deze fans ook negatieve berichten van andere supporters rapporteren aan de WK-organisatie. Baas heeft dat aanbod ook gekregen, erkent hij. Maar hij is er niet op ingegaan.

Wel benaderd, niet toegehapt

Fienus, ook wel bekend als 'Brilleman', reist het Nederlands Elftal al sinds jaar en dag achterna. Voor hem was het dan ook geen vraag of hij naar Qatar zou afreizen. "Ik reis altijd met een klein groepje", legt hij uit. "Wij waren al vroeg bezig om de reis voor elkaar te krijgen. We zijn erg druk geweest met het vinden van wedstrijdkaarten en ons onderkomen. En toen kwam opeens dit aanbod."