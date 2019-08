Crowdfundingsactie voor grote speeltuin in Asser Kloosterveen

Iniatiefneemster is moeder en buurtbewoonster Wendy Oude Veldhuis. Volgens haar is er nergens in Assen een mooie grote speeltuin voor urenlang vermaak. Een prima plek vindt ze Assens jongste woonwijk Kloosterveen, waar de komende jaren duizenden woningen bijkomen. "Daar missen we nog een mooie speelvoorziening."Aan de westkant van de woonwijk is er voor kinderen wel een natuurspeelplek, en een spannend speelbos. Maar dat zijn geen blijvertjes, omdat ze op den duur weg moeten voor woningbouw.Volgens Oude Veldhuis is er grote behoefte aan een mooie, blijvende speeltuin. "Ik heb er onderzoek naar gedaan en dat leverde meteen al 500 geïnteresseerden op die dit initiatief zien zitten."Met haar idee stapte Oude Veldhuis naar Mijn Buurt Assen, een project voor buurtinitiatieven, dat is opgezet door de gemeente, woningcorporaties, Vaart Welzijn en buurtverenigingen. "Daar waren ze zo enthousiast, dat het speeltuinproject is opgenomen en we er 25.000 euro subsidie voor kunnen krijgen."Inmiddels is de werkgroep Speeltuin Kloosterveen druk bezig om het project verder van de grond te tillen. Zo is er inmiddels een speciale website in de lucht die nodig is voor het binnenkrijgen van donaties en sponsorgeld. Over een paar weken begint de club een crowdfundingsactie, waarbij flyers in de hele wijk worden uitgedeeld.Als geschikte plek is door Mijn Buurt Assen de locatie Natuurpark Zeijerveld aangewezen, waar ook al een skatebaan ligt. Deze locatie is ook al een tijdje in beeld voor een kinderboerderij, maar dat plan is op de lange baan geschoven. Als de speeltuin er eenmaal is, is er nog voldoende plek over om later nog een kinderboerderij te realiseren, zegt Oude Veldhuis.Dat de speeltuin helemaal voorin de woonwijk komt te liggen, en niet centraal, is volgens Oude Veldhuis geen probleem. "Het is geen plek waar je kleine kinderen alleen naartoe stuurt. Dat is ook niet onze insteek. De grote speeltuin is bedoeld als ontmoetingsplaats, waar ouders en kinderen lekker even een tijdje naartoe kunnen omdat er urenlang vermaak is. Zo ontmoeten mensen elkaar uit de wijk op een leuke en speelse manier."De bedoeling is dat er klim- en klautertoestellen, een kabelbaan, schommels en een natuurspeelplek met waterpompen komen. "Maar echt concreet is het inrichtingsplan nog niet. Dat kan pas als we weten hoeveel geld we hebben", aldus Oude Veldhuis.De toegezegde 25.000 uit de pot van Mijn Buurt Assen is een mooi begin volgens de initiatiefneemster, maar bij lange na niet toereikend. "De speeltuin moet jaren mee. En voor gecertificeerde klim- en speeltoestellen ben je al snel hele bedragen kwijt." Het streven is uiteindelijk dat volgend voorjaar de speeltuin geopend kan worden.