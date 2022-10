Wat vind jij: Oranjesupporters moeten zich niet laten betalen door Qatar

Vijftig Nederlandse fans van het Nederlands Elftal bezoeken volgende maand het WK in Qatar op kosten van het gastland. Dat nieuws bracht de NOS gisteren. De fans moeten in ruil daarvoor positieve berichten op sociale media zetten.

Een trip naar het WK in Qatar loopt voor fans flink in de papieren. Het zou eigenlijk duizenden euro's kosten, maar nu worden vijftig van hen dus 'gesponsord' door het gastland. Qatar betaalt onder meer de vlucht, accommodatie en wedstrijdkaartjes.

Om het WK in Qatar is veel te doen. Bij de bouw van de stadions zijn honderden tot mogelijk duizenden arbeidsmigranten omgekomen. Ook wordt het land beschuldigd van mensenrechtenschendingen

Er zijn ook Nederlandse fans die niet op het aanbod zijn ingegaan. "De verleiding om erop in te gaan, was wel groot. Je krijgt een gratis vlucht en verblijf en mag naar de openingswedstrijd. Maar dat we een document met allerlei verplichtingen en beperkingen moesten ondertekenen, was voor ons de druppel. Daarmee zouden we echt een uithangbord worden van Qatar, dat willen we niet."