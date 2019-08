Drentse en Limburgse senioren hebben minst betaald werk

In het Noorden werken er sowieso minder 65-plussers dan gemiddeld, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In Groningen gaat het om 6,4 procent en in Friesland om 6,7. Alleen in Limburg werken minder senioren: 6,2. Utrecht heeft met 9,5 procent het hoogste percentage werkende 65-plussers.De levensverwachting van hoogopgeleide 65-jarigen is landelijk de afgelopen jaren gestegen, die van laagopgeleiden bleef gelijk.Hoogopgeleide 65-jarige vrouwen hebben gemiddeld nog 25 levensjaren voor de boeg, waarvan 17 gezonde. Bij laagopgeleide vrouwen ligt die verwachting op 21 jaren, met 11 in goede gezondheid. Hoogopgeleide vrouwen leefden de afgelopen jaren dus gemiddeld vier jaar langer, waar dit eerder drie jaar was.Hoogopgeleide mannen leven gemiddeld vijf jaar langer dan laagopgeleide mannen (22 verwachte levensjaren om 17). Ook hier is het verschil de afgelopen jaren met een jaar gestegen. Met 16 levensjaren met een als goed ervaren gezondheid ligt ook dat getal hoger bij hoogopgeleiden dan bij de laagopgeleiden(10). Laagopgeleiden hebben vaker beperkingen aan het gehoor, het zicht of het bewegingsapparaat.Ondanks dat hoogopgeleiden een langere levensverwachting hebben, gaan ze wel jonger met pensioen. Gemiddeld stopten ze acht maanden jonger dan hun laagopgeleide leeftijdsgenoten.