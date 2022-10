Paaldanser Hendrik de Jonge derde op WK Paaldansen

Paaldanser Hendrik de Jonge uit Hoogeveen heeft brons gepakt op het WK Paaldansen in Zwitserland. De Jonge is al Nederlands kampioen en mag zich nu dus derde van de wereld noemen.

Met het resultaat is hij meer dan tevreden. "Ik had me als doel gesteld om op het podium te staan én om er van te genieten. En dat is eigenlijk gelukt. Natuurlijk wil je eigenlijk een eerste plek hebben, maar dat is helaas niet gelukt."