Wolven doodden vorige maand zeker 32 dieren in Drenthe

De wolf heeft afgelopen maand 32 dieren in Drenthe gedood. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van BIJ12, dat voor de provincies de schadeafhandeling van wolven regelt.

Behalve schapen heeft de wolf in september ook een kalf, twee koeien en twee pinken gedood. Van twee aanvallen op dieren heeft BIJ12 nog niet bekendgemaakt of die het werk zijn van wolven. Dat doet de instantie pas nadat de dierhouders zijn geïnformeerd.

De meeste dode dieren door een wolvenaanval vielen de afgelopen maand in de gemeente Midden-Drenthe: 10 van de 32. Overigens werden bij een schapenhouder in Stuifzand de meeste schapen in één keer doodgebeten. Daar ging het om acht schapen, eind september.