Tijd voor nieuwe koers Rensenpark: maar welke kant moet het op?

Een gemeentelijke manager, een beheerstichting of investeren in nieuw- en verbouw? Wat is nodig bij het uitzetten van een nieuwe koers voor het Rensenpark in Emmen? Het is een vraag die duidelijk tot uiteenlopende antwoorden leidt. Maar dat het anders moet, staat vast.

De in 2017 door de gemeente eerder uitgezette koers, komt namelijk maar niet van de grond. Er wordt daarom een heel jaar uitgetrokken om tot een nieuw plan te komen. RTV Drenthe neemt met enkele partijen alvast een voorschotje.

Even een korte terugblik: de gemeente Emmen kwam in 2017 met een aantal ambities op de proppen. Het Rensenpark moest een culturele broedplaats worden met plek voor hoogwaardige architectuur. Het concept moest investeerders aantrekken die geld zouden pompen in het verdere optuigen van het park.

Vlag op een modderschuit