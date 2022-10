Barry Gepken zet wandeltocht van Erica naar Jeruzalem in z'n eentje voort

Barry Gepken, zijn vriendin Monique de Haas en hun hond Maurice begonnen op 26 juni aan een pelgrimstocht naar Jeruzalem, maar zonder slag of stoot gaat het allemaal niet. Tijdens de wandeltocht door Albanië ging het met hond Maurice per dag slechter, waardoor een bezoek aan een dierenkliniek noodzakelijk was. Daar werd kanker bij het dier geconstateerd. Inmiddels is Monique met Maurice teruggevlogen naar Nederland en heeft Barry de tocht in z'n uppie hervat.

"We hoopten dat het slechts een virus was, zodat hij in ieder geval nog tijdens de reis kon aansterken", vertelt Barry. Maar toen Monique met Maurice naar de dierenkliniek was gegaan, volgde er slecht nieuws: het dier had kanker. "En wat in Nederland in één dag kan, zou in Albanië drie weken duren, dus is Monique met Maurice teruggegaan naar Nederland", gaat hij verder. Helaas bleek dat tevergeefs. "Maurice was niet meer te redden en dat is een zware domper", sombert Barry.

Verschillende meningen

Het zorgde voor gemengde gevoelens bij het stel, erkent Barry. Toch weigerde hij om de handdoek in de ring te gooien, ondanks het (tijdelijke) wegvallen van twee van de drie zielsmaatjes. "Ik ga door, want deze tocht volbrengen is een droom", motiveert hij. Een schuur die Barry eigenhandig opbouwde en betitelde tot droomschuur, zag hij al eens tot aan de grond toe afbranden, en deze wandeltocht moet hoe dan ook slagen. "Dromen zijn duur en nu maak ik 'm af ook. Je doet zoiets immers niet zomaar weer."

Dat Barry alleen verder loopt en niet in het kielzog van Monique is teruggereisd naar Nederland, kan worden geïnterpreteerd als 'egoïstisch' en dat snapt hij. "Hierover kun je verschillende meningen hebben, want het is allemaal heel hard. Maar we hebben deze keuze samen gemaakt", legt hij uit. Bovendien weet Barry wat het is om zonder Monique te lopen, want ze viel eind juli al eens uit met een hernia. "Ik ben wel wat gewend dus", lacht de inwoner van Erica, die nu zo'n drieduizend kilometer wandelend heeft afgelegd.

Via Noord-Macedonië naar Griekenland

Albanië ligt inmiddels achter hem, want Barry heeft z'n wandeltocht voortgezet in Noord-Macedonië, waar hij rond het meer van Ohrid is neergestreken. "Ik kon daar aanvankelijk slecht onderdak vinden omdat het al wat aan de late kant was, maar toen stuitte ik op een camping en daar mocht ik zo staan", glundert hij. En deze ochtend werd hij met een prachtige zonsopkomst wakker. Barry vindt Noord-Macedonië nu al mooier dan Albanië. "Ik ben zelfs al uitgenodigd om ergens te komen eten, super toch?"