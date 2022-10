Vernielingen, troep en dealers bij Dierenweide Stroomdal: 'Bijzonder onplezierig'

Vrijwilligers van de Dierenweide Stroomdal in Beilen kampen nu zo'n zes weken met vernielingen, achterlaten troep en met dealers. "Wij vinden het bijzonder onplezierig voor de kinderen die bij ons werken", reageert Peter Vereijken van Stichting Dierenweide Stroomdal.

"Het geeft een onveilig gevoel", vervolgt hij. "Zeker omdat ze zeven dagen in de week naar de dieren komen. Bijvoorbeeld na hun huiswerk. Dan vinden ze het niet fijn dat ze geconfronteerd worden met jongeren die niet voor de dieren komen."

De stichting heeft de politie ingeschakeld, die nu vaker in het gebied patrouilleert. Daarnaast heeft de stichting extra beveiligingscamera's opgehangen. "Wij willen tot het uiterste wachten om het af te sluiten. Wij willen gewoon een publieksvriendelijke dierenweide zijn. En niet met hekken alles moeten afsluiten", schetst hij het doemscenario.

Terrasoverkapping

Vereijken zegt dat iedereen welkom is bij de dierenweide. "We hebben een terrasoverkapping. Daar mag iedereen zitten om te schuilen of om te chillen." Maar daar wordt het de laatste tijd niet door iedereen voor gebruikt. "We zien de laatste tijd jongeren 's avonds zitten die eten en drinken meebrengen en gaan roken. Alle rotzooi laten ze aan ons."

Daar blijft het niet bij. Er komen ook steeds meer vernielingen bij. En er wordt gedeald. Eén keer merkten ze op dat er een beveiligingscamera hing op de plek waar ze dealden. Die camera is daarna vernield. "Maar de beelden staan in de cloud en hebben we gedeeld met de politie."

Vereijken ziet dat er altijd dezelfde 'kernpersonen' bij zitten, maar ook altijd een aantal anderen. "Enkelen hebben we herkend. Daar zijn we als bestuur zelfs naartoe gegaan." Maar dat gaat het bestuur niet doen met dealers. Dat laat het liever aan de politie over.

Opruimen

De vernielingen gebeuren vaak in fases. Sinds negen jaar heeft de stichting de exploitatie overgenomen van de gemeente. Dan gaat het een tijd goed, dan is er weer een fase van vernielingen. En die fase duurt nu zo'n zes weken.