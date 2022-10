Energietoeslag voor ouderen ingewikkeld: 'Bang voor moeilijke vragen'

Het is voor oudere mensen vaak lastig om energietoeslag aan te vragen. De stappen die gezet moeten worden voordat de toeslag geregeld is, zijn vaak te ingewikkeld. Daarnaast is de taal in de berichtgeving over energietoeslag vaak te moeilijk. De Algemene Nederlandse Bond voor de Ouderen (ANBO) helpt ouderen daarom bij het aanvragen van de toeslag.

Sommige ouderen zijn zich er niet bewust van dat zij recht hebben op energietoeslag. Ouderen die dit wel weten, maar niet snappen hoe de toeslag aangevraagd moet worden, laten de toeslag soms zelfs voor wat het is.

Digitaal doolhof

"We zitten nog niet eens in de winter, maar het maandbedrag gaat nu al omhoog. Dit gaat problemen opleveren voor mij", vertelt Marlies Stiphout uit Coevorden. Zij kwam er via via achter dat ze misschien recht heeft op energietoeslag, maar kwam al snel van een koude kermis thuis. Voor de aanvraag moest ze allerlei formulieren printen en invullen.

Hierop nam ze contact op met de ANBO, waar vrijwilliger Leo Sakko haar te hulp schoot. "Een kopie maken is vaak al een probleem, want als je digitaal niet zo vaardig bent, moet je maar zien dat je een kopie bij het formulier kunt krijgen en dat dan ook weer op kunt sturen naar de gemeente", vertelt Sakko.

Schaamte

Sakko ziet dat er veel onwetendheid heerst over de energietoeslag. "Mensen horen veel over de energietoeslag in de media, maar realiseren zich dan niet of zij er wel of niet recht op hebben."

Als een oudere naar de energietoeslag gevraagd wordt, zal diegene niet altijd een antwoord paraat hebben. Dan verandert die onwetendheid heel snel in schaamte, weet Sakko. "Ik kom best veel mensen tegen die er niet makkelijk over praten. Als je dan vraagt aan iemand of diegene recht heeft op energietoeslag of het misschien al aangevraagd heeft, dan willen mensen daar ook niet altijd antwoord op geven. Ik ga niet doorvragen, want als mensen er niet over willen praten, ga ik het ook niet forceren."

Ambtenarentaal

Naast dat ouderen de zaken die digitaal geregeld moeten worden lastig vinden, is de taal waarin informatie over toeslagen is geformuleerd vaak ook te ingewikkeld. Stiphout zou graag zien dat de informatie niet meer in zogenaamde ambtenarentaal komt. "Als de formulieren makkelijker zijn, dan wordt het aanvragen natuurlijk ook makkelijker."

Sakko komt vaker bij ouderen om toeslagen aan te vragen en ziet dat veel ouderen moeite hebben met ingewikkelde formuleringen. "Ze zijn bang voor ingewikkelde vragen, waar ze dan niet uitkomen. Dan laten ze die hele toeslag maar zitten, want ze begrijpen het toch niet."