Miljoenenproject tegen wateroverlast Norg-West start op zijn vroegst na bouwvak 2023

Het miljoenenproject tegen de wateroverlast in Norg-West start, als alles meezit, pas na de bouwvak in 2023. Dat bleek vanavond tijdens een inloopavond voor bewoners van de wijk. Oorspronkelijk zou er afgelopen augustus worden begonnen met het riool, maar vorige maand bleek dat het miljoenenproject is uitgesteld. Dit omdat er tijdens de voorbereidingen het één en ander fout gegaan.

De bewoners wilden tijdens de bijeenkomst vooral weten wat er mis is gegaan. Projectleider Riets Turkstra van de gemeente Noordenveld zegt dat er gebruik is gemaakt van oude pijlgegevens. "De berekeningen zijn gemaakt op die oude gegevens, dus alle berekeningen kloppen niet. Die moeten opnieuw gemaakt worden. Dat kost veel tijd. Daarnaast speelt nog meer dat we de exact oorzaak van de overlast nog niet weten. Als we dat allebei weten, dan kan er een nieuwe puzzel gemaakt worden."

Over die oorzaak heeft Turkstra wel een idee. "Het komt er waarschijnlijk op neer dat al het water naar Norg-West gaat. Dat is het laagste punt van het dorp, want Norg ligt op een heuvel." Dat gaat de gemeente nu goed onderzoeken.

Mikken op bouwvak 2023

Het is door de gemaakte fouten en het extra werk nog onduidelijk wanneer het nieuwe rioolplan op tafel komt. Turkstra hoopt dat ze na de bouwvak van 2023 kunnen gaan starten, maar dat kan ook nog later worden. Dat ligt eraan of de gemeente ook in het voorgeschreven bouwprotocol onderzoeken opnieuw moet doen.

Turkstra: "Dit is bijvoorbeeld het geval als het nieuwe rioolstelsel een andere traject volgt of wanneer buizen dieper komen te liggen. Dan worden er opnieuw peilbuizen en hoogtebouten geplaatst en wordt onderzocht hoe de bodem er op die plekken uitziet. Dan kan het nog een tot anderhalf jaar duren."

Kosten gaan omhoog

Het vernieuwen van het riool in Norg-West gaat sowieso door, vertelt wethouder Kirsten Ipema (Gemeentebelangen Noordenveld). "Het is nu meer een tijdskwestie. Het is wachten op de nieuwe tekeningen en dan kan er gestart worden."

Of het project nu veel duurder gaat uitvallen, dat is ook nog niet helemaal duidelijk. "Met alle stijgende prijzen van tegenwoordig, kunnen we nu nog niet zeggen wat het extra gaat kosten. Als het nu echt veel meer is dan de begrote kosten, dan moet het opnieuw door de gemeenteraad goedgekeurd worden. Maar voor nu kunnen we nog niet zeggen hoe of wat."

Miljoenenproject

Vorig jaar ging de gemeenteraad akkoord met een investering van 2,8 miljoen. Ondertussen blijkt dat het plan door de gestegen prijzen 1,1 miljoen euro duurder wordt. En dat zou zo maar nog eens meer kunnen worden.

Als het budget overschreven wordt, gaat dat niet ten kosten van de werkzaamheden boven de grond benadrukt Ipema. "Die plannen zijn al goedgekeurd. Dus die gaan door, maar je moet eerst onder de grond bezig voordat je boven de grond bezig kan gaan."

Wateroverlast verleden tijd

Het riool moet vervangen worden, omdat de wijk al jaren kampt met wateroverlast. Dat ondervond ook Wietze de Wit van platform Norg-West. "Zelf heb ik ook het water in mijn woonkamer gehad bij een heftige regenbui. Nu woon ik er zelf niet meer, maar mijn zoon."

Hij blijft er zelf positief instaan. "Ik vind het een mooi plan en het moet gebeuren. Het wateroverlast is al langere tijd een probleem in de wijk en het is fijn dat de gemeente er iets aan gaat doen."