Emmen-voorzitter Lubbers: Niet het juiste moment voor collecte Brigata

De fanatieke aanhang wilde tijdens de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen zaterdag collecteren om geld in te zamelen voor sfeeracties. Ze kwamen daarop terug omdat zij geen steun voelden van de club."Het is niet zo dat het niet mag, het is wel vaker gebeurd. Zaterdag is alleen niet het gepaste moment", zegt voorzitter Lubbers. Tijdens de vorige thuiswedstrijd tegen FC Groningen waren er incidenten in en buiten het stadion.FC Emmen deelde drie stadionverboden van een maand uit (overigens spreekt Lubbers in de video per abuis over twee personen) en gaf drie namen van supporters door aan de KNVB. "Laten we zien dat het allemaal helemaal goed kan in de volgende wedstrijd, dan is het geen probleem. Dan krijgen ze van ons ook de volle steun. Maar komende zaterdag ligt het gewoon wat gevoeliger gezien alles wat rondgaat en berichten die binnenkomen."De Brigata vindt dat Emmen te hard optreedt tegen de fans. Ze spreken van een buitenproportionele straf en zullen zaterdag geen enkele sfeeractie houden.Lubbers ziet de maatregelen als stukje bescherming van de Brigata, hoewel hij dat liever niet uitspreekt. "Ik baal ervan als een stekker dat je bepaalde verboden moet uitdelen. Het doorgeven van de namen aan de KNVB is een verplichting van de bond, doet Emmen dat niet dreigen er boetes."De stadionverboden die de club oplegt moeten een signaal afgeven. "Het is meer symbolisch. Dit is de eerste keer. Laten we het niet groter maken dan het is, omdat we weten dat het normaal altijd goed gaat. Als het vaker gebeurd zullen het langere verboden gaan worden", legt Lubbers uit, die snapt dat de emoties in het stadion hoog kunnen oplopen. "Maar het moet geen gevaar of angsten opleveren voor andere mensen. We zitten met 8300 man in het stadion."