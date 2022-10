Praten over de laatste levensfase, hoe doe je dat? 'Je moet een drempeltje over'

We moeten nadenken over onze laatste levensfase en die keuze ook laten vastleggen. Die oproep doen veertig Drentse zorgorganisaties waaronder alle ziekenhuizen, maar ook tal van huisartsen, de wijkverpleging en thuiszorgorganisaties. "Het gaat niet alleen over de stervensfase, maar ook de fase daarvoor", stelt Jaap te Velde. Hij is projectleider van de campagne 'Voorbereiding Laatste Levensfase'.

Volgens Te Velde bereiden we ons doorgaans goed voor op grote gebeurtenissen als een geboorte, huwelijk of pensioen. Met de campagne willen zorgprofessionals dat kwetsbare mensen nadenken over hun toekomst. "Wat wil ik met mijn chronische aandoening? Wil ik altijd doorbehandeld worden of zijn er ook momenten dat het wel goed is geweest?", schetst de projectleider.

Wensen vastleggen

De campagne heeft er volgens hem toe geleid dat de helft van de kwetsbare ouderen in Drenthe hun wensen vast heeft laten leggen. Toch hoopt hij dat ook andere mensen die het aangaat nadenken over hun laatste toekomst. Enkele van de vragen die we ons volgens zorgprofessionals zouden moeten stellen, zijn als volgt.

Hoe zie ik mijn laatste levensjaren?

Wil ik gereanimeerd worden als mij wat overkomt?

Wil ik thuis sterven? Of in een verpleeghuis of hospice?

Wil ik begraven of gecremeerd worden?

Wat wil ik nog meer?

Over de drempel heen

Ook de 77-jarige Anjo Geluk heeft haar wensen vast laten leggen, hoewel zij het geen makkelijk onderwerp vindt. "Je moet sowieso wel een drempeltje over." Ze werd voor het eerst met de vraag geconfronteerd vlak voor een operatie. "Wilt u gereanimeerd worden, vroeg een specialist. Zomaar, pats boem. Toen zei ik meteen: ja natuurlijk", blikt Geluk terug. Later dacht ze pas na over wat die vraag écht inhield. "Ik ben ouder, hoe kom je daar dan uit? Dat hoort ook bij het denkproces. Of dat je het er met andere mensen over hebt. Wat kan ik dan verwachten?"