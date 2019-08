Ik Vertrek-echtpaar begint in Drenthe nieuwe zaak

"We zijn terug op het oude schip", zegt Benny. "We gaan opnieuw voor onszelf beginnen, met een fietsenzaak. Dan weet ik waar ik bekend mee ben."Niet alle emigraties in het televisieprogramma lopen goed af. Ook niet voor het echtpaar Ploeg. Ze liepen ter plaatse tegen de regelgeving van het land aan."De bureaucratie heeft ons de das om gedaan", vertelt Benny. "Hier in Nederland liep het gesmeerd met de afhandelingen met Noorwegen. Dat ging heel veel via de mail en via de telefoon. Juist in het jaar dat we daar kwamen waren er regeltjes aangescherpt."Van het land met fjorden, waar ze in februari 2018 begonnen, keerden ze in mei dat jaar terug naar Drenthe. Na een tussenpoos, waarin ze in een caravan en bungalow woonden, kwam het koppel terecht in Emmer-Compascuum. Daar konden ze een fietsenzaak overnemen, die ze binnen een paar weken willen openen.Benny heeft geen spijt van de verhuizing naar Noorwegen. “Nee, en aan de mensen lag het absoluut niet. We hebben zelfs heel veel contacten opgegaan in vrij korte tijd en daar hebben we nog steeds contact mee. Het is inderdaad de bureaucratie. Daarom hebben we er ook helemaal geen spijt van. We hebben er ook heel veel van geleerd.”