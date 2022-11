Na 27 jaar houden campingeigenaren Albert en Rika ermee op: 'Je vergeet jezelf'

Het is het einde van een tijdperk, want na 27 jaar komt er een einde aan camping De Schuilhoeve in Huis ter Heide. Als de laatste campinggast vandaag zijn stacaravan heeft opgehaald, is het echt voorbij voor Albert en Rika Schuiling. "Het zal wennen worden", denkt het echtpaar.

Sinds 1995 runden Albert en Rika de camping, maar nu is het genoeg geweest. Albert is bijna tachtig jaar, terwijl Rika 75 is. "Het was mij even teveel, het is me te druk. Je wil alles graag goed doen en dat ga je ook doen, maar dan vergeet je jezelf en dat is lastig", vertelt Rika. Albert vult aan: "Als we nog maar 28 waren geweest, dan gingen we wel door", lacht hij. "Maar zo jong zijn we niet meer. De leeftijd begint een beetje te tellen. 's Avonds word je wat eerder moe, het is niet anders."