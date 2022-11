'Niet krap bij kas? Doneer de 190 euro energietoeslag aan de voedselbank'

De een kijkt er reikhalzend naar uit omdat 'ie krap bij kas zit, voor de ander is het niet meer dan een meevaller: de 190 euro korting die huishoudens in november en december krijgen op hun energierekening. Voor wie de energiecompensatie niet direct nodig heeft om financieel het hoofd boven water te houden, heeft de voedselbank Zuidoost-Drenthe een boodschap: "Doneer het geld aan ons".

Volgens voorzitter Ton Sleeking zijn de eerste bedragen al gestort. "Dat is een goede zaak, en geeft aan dat de voedselbank in een warme belangstelling verkeert." Desondanks is nieuw geld hard nodig, stelt hij. "We hadden op 1 januari dit jaar 450 klanten, dat zijn er nu 600. Terwijl de donaties afnemen."