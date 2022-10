Minister Bruins Slot krijgt Drentse les: 'Taal moet je levend houden'

Kan minister Hanke Bruins Slot een beetje Drents? Vanmiddag was de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op werkbezoek in Drenthe en een broescursus Dreents bij het Huus van de Taol mocht niet ontbreken. "Ik heb ervan geleerd dat ook in mijn familie Drentse woorden gebruikt worden", zegt ze.

In het Huus van de Taol brengt directeur Renate Snoeijing de minister de basisbeginselen van het Drents bij. Ze is zelf in het Groningse Winsum opgegroeid, waar ze ook al snel met het dialect in aanraking kwam. "Het woord neefje gebruiken we voor muggen, het raam zit altijd los en de koekjes zijn altijd slof", schetst Snoeijing een aantal voorbeelden.

Heeft Bruins Slot opgelet?

Volgens Bruins Slot is het belangrijk om dialect, zoals het Drents, in ere te houden. "De taal moet je levend houden, dus het is heel belangrijk dat de jeugd het spreekt. En dat hier 150 vrijwilligers actief zijn om iedereen met de Drentse taal bij de les te houden, zegt ook wel wat."