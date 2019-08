‘Verdachte zaak Hoogerbrugge was na moord vermist’

Uiteindelijk vond de politie E. eind december dat jaar per toeval bij een vriend in Meppel. “Die had de indruk dat ze bij hem was om onder te duiken”, zei de officier van justitie vanmiddag tijdens de eerste openbare zitting in de moordzaak.De 47-jarige E. werd eind augustus vorig jaar in Groot-Brittannië, waar ze de laatste jaren woont, opgepakt voor de moord. Toen de politie haar op 30 december 2017 tegen het lijf liep in Meppel, was ze nog geen verdachte. Zij en de vriend bij wie ze logeerde, werden als getuigen gehoord. Toen E. van de politie hoorde over de dood van Hoogerbrugge reageerde ze geschokt.Een aantal maanden later vertelde de Meppeler de politie dat E. hem op de tweede dag dat zij bij hem was, al had verteld dat de 49-jarige ex-militair in zijn huis was vermoord. De officier van justitie ziet dat als een aanwijzing dat ze er meer van weet. De man heeft ook verteld dat de voormalige inwoonster van Hoogeveen totaal onverwacht langskwam, nadat ze elkaar jaren niet hadden gezien en ongevraagd negen dagen bleef logeren, alsof ze zich schuil hield.Tijdens de korte zitting bij de rechtbank in Assen, waar E. zelf niet bij was, bleek dat er nog veel meer aanwijzingen zijn voor betrokkenheid van de in Soedan geboren vrouw bij de dood van Hoogerbrugge. De ouders van de ex-militair, die een teruggetrokken leven leidde, vonden hun zoon op de avond van 20 december in bed in zijn bovenwoning aan de Dr. Anton Philipsstraat in Hoogeveen. Hij lag onder de dekens alsof hij sliep, maar zijn ouders zagen meteen dat hij een grote hoofdwond had.Volgens het Openbaar Ministerie heeft Hala E. hem eerst gedrogeerd met medicijnen en daarna doodgeslagen. Waarmee is nog altijd niet bekend. Sinds de vrouw begin mei werd uitgeleverd naar Nederland heeft ze alleen maar gezwegen. Uit onderzoek van Hoogerbrugges lichaam blijkt dat hij een cocktail van medicijnen heeft binnengekregen: een combinatie van antidepressiva, antipsychotica en een bloeddrukmedicijn. Op zes glazen in zijn vaatwasser werden ook resten van enkele van die medicijnen gevonden én DNA-sporen en vingerafdrukken van alleen Hoogerbrugge en E.De vader van de oud-militair heeft de politie verteld dat zijn zoon de laatste periode van zijn leven veel met ene Hala uit Egypte omging. E. heeft - naast de Nederlandse - de Egyptische nationaliteit. Ze kwam geregeld bij Hoogerbrugge op bezoek, maar ze hadden geen relatie. Volgens zijn vader was Hoogerbrugge E. zat en had hij ook gezegd dat hij bang was voor haar.De Hoogevener dacht volgens zijn vader ook dat hij een paar weken voor zijn dood vergiftigd was. Hij werd die dag pas na half zes ’s middags wakker door een belletje van zijn vader. “Het leek of Marcel iets op het spoor was”, zei de officier van justitie. Hij zocht na de mogelijke vergiftiging allemaal dingen uit over de vrouw op zijn computer en belde naar het bedrijf waar ze zei dat ze werkte. Daar bleek ze niet te werken.De officier benadrukte dat E. ook in haar vriendenkring bekendstaat als ‘vaag’. “Zelfs de vrouw met wie ze al twintig jaar een relatie heeft, weet niet waar ze precies woont en met wie ze omgaat.” E. had zes verschillende telefoonnummers, maar was toch geregeld onbereikbaar. Ook de dagen nadat Hoogerbrugge gevonden werd, was ze dat. Aanvankelijk dacht de politie dat zij de moord niet kon hebben gepleegd, omdat ze op 16 december naar Groot-Brittannië was gevlogen, maar uiteindelijk bleek dat ze wel een ticket had gekocht, maar niet op het vliegtuig was gestapt.“Tegen haar zoon zei ze later dat ze de vlucht gemist had, maar het vermoeden bestaat dat ze bewust niet is gegaan.” De dagen erna stond haar telefoon uit, waarna haar zoon haar als vermist opgaf. De vrouw bezocht onder meer een kennis in Meppel. Die merkte na het bezoek van E. dat ze voor drie dagen aan medicijnen miste. “Medicatie die grotendeels overeenkomt met wat er is gevonden in Marcels bloed”, aldus de officier. “Zelf gebruikte hij geen medicatie. Hij was ertegen.”Volgens Hala E.’s advocaat Chris Pittau is er “geen spat bewijs” tegen zijn cliënt. Het OM komt volgens hem met allemaal aannames en suggesties. Hij vroeg om vrijlating van E. De rechtbank besloot dat ze drie maanden langer vast blijft zitten. Tegen die tijd is het politieonderzoek afgerond en wordt mogelijk bekend wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld.