Boerderij Odoornerveen half jaar op slot na vondst drugslab

In een schuur bij de boerderij werd op 19 april een drugslab aangetroffen. De politie pakte drie mannen uit Wageningen (42), Arnhem (30) en Renkum (57) op. Het was niet de eerste keer dat op de boerderij drugsactiviteiten waren. Eerder al werd een hennepkwekerij opgerold.Op grond van de Opiumwet is de gemeente bevoegd het perceel te sluiten, ook al zouden de bewoners niets van de drugspraktijken af hebben geweten. Ze zijn als eigenaar en gebruiker van de percelen verantwoordelijk voor wat zich op het erf afspeelt. Van hen wordt verwacht dat zij toezicht houden op het gebruik van een pand dat zij verhuren.Het is mogelijk dat het pand binnen de criminele circuit als drugspand bekend staat. De gemeente vindt een sluiting noodzakelijk om herhaling te voorkomen en wil hiermee een signaal afgeven dat tegen drugscriminaliteit wordt opgetreden.Van het voornemen van de gemeente waren de bewoners vanaf 17 mei op de hoogte. Het is niet vast komen te staan dat zij in tussentijd op zoek zijn gegaan naar andere woonruimte. Op zitting bleek dat die er wel is. De zoon kan tijdelijk bij zijn vriendin verblijven, de vader krijgt in zijn zoektocht hulp van het Sociaal Team.De drie mannen die zijn opgepakt moeten 12 september voor de rechtbank in Assen verschijnen. Hun zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld. Aan de rechter wordt voorgelegd in hoeverre het onderzoek is gevorderd en kunnen onderzoekswensen worden ingediend.Alleen de twee mannen uit Wageningen en Arnhem zitten nog vast. Zij worden ook verdacht van het runnen van een drugslab in Zuidwolde.