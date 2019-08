Nieuwe rotonde Rolderstraat in Assen veiliger: auto's en fietsers gescheiden

Dit najaar gaat de noodrotonde eruit en komt er een permanent verkeersplein waar fietsers een eigen rijbaan krijgen, los van het autoverkeer, en oversteekplaatsen met middengeleiders.Verder krijgt het fietsverkeer op de route van en naar het stadscentrum aan weerskanten van de Rolderstraat vrijliggende fietspaden, en voor voetgangers komen er speciale voetpaden. Op de rijbaan van de nieuwe permanente rotonde is straks alleen plek voor autoverkeer.Fietsers gaan er na de reconstructie met een ruimere boog omheen, daarbij afgescheiden van het snelverkeer dankzij groene heggen ertussen. Snelverkeer en fietsverkeer zitten dan niet langer in elkaars vaarwater.Dat gebeurt wel vaak op de noodrotonde, waar witte strepen op het wegdek en rode stenen, fietsers en auto's van elkaar gescheiden zouden moeten houden. Maar de praktijk bleek weerbarstiger. Fietsers en auto's reden vaak op hetzelfde wegvak, wat een onveilig gevoel opriep. Direct na de komst van de noodrotonde, drie jaar geleden, was er dan ook meteen kritiek.De gemeente heeft daarop besloten fietsers voorrang te geven op de auto's. Toch zagen veel automobilisten dat over het hoofd, omdat op andere rotondes fietsers weer geen voorrang hebben. Maar meer maatregelen wilde de gemeente niet nemen, omdat de situatie tijdelijk was.Waar de tijdelijke rotonde nu alweer drie jaar ligt, was eerst een gewone kruising van het Abeltasmanplein met de Julianastraat. De noodrotonde was nodig, omdat de Overcingellaan werd afgesloten in verband met de aanleg van de nieuwe tunnel bij het NS-station. Via de Rolderstraat liep de omleidingsroute, en de tijdelijke rotonde op de kruising moest de doorstroming over de omleidingsroute bevorderen.Aanvankelijk zou de noodrotonde vorig jaar alweer opgedoekt worden, maar door inspraak van omwonenden kostte het herinrichtingsplan meer tijd. Dit najaar wil de gemeente Assen beginnen met de herinrichting van het gebied tussen de Javastraat, Rolderstraat en het Abeltasmanplein.Ook komt er nieuwe riolering, waarbij de gemeente een apart riool gaat aanleggen voor vuil water en voor regenwater. Dit gescheiden systeem geeft volgens de gemeente voordeel bij hevige regenval.