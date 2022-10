Rechter stelt buren van hovenier in gelijk: Noordenveld moet stoppen met gedogen bedrijfsactiviteiten

De buren stapten eind september voor de derde keer naar de rechter. Eerder besloot de rechter al dat de gemeente niet langer mag meewerken aan de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten op dat terrein. Vorig jaar in april bepaalde de rechter dat De Boer zijn sleufsilo's afbrak en de shovel bij zijn woning niet meer zou gebruiken. Een deel van de klachten was daarmee weggenomen, maar niet alle. De gemeente Noordenveld blijft bepaalde activiteiten gedogen.

De buren worden daardoor nog steeds geconfronteerd met overlast door bedrijfsactiviteiten, zoals het af- en aanrijden en parkeren van bedrijfsbussen. De kapschuur wordt gebruikt voor de onderneming. Er wordt geladen en gelost en met veel lawaai puin gestort in de puincontainer, zeiden de buren eerder op zitting. Volgens de hovenier is het grootste deel van de klachten niet terecht. Er wordt volgens hem niet geladen en gelost. En de bussen staan daar wel eens, omdat de hovenier ook kantoor aan huis houdt.

De gemeente had geen bezwaar tegen het kantoor in de woning van de hovenier. "Een paar vierkante meter en wat ordners", zei de gemeentewoordvoerder tegen de rechter. De kantoorfunctie levert geen hinder op voor omwonenden en is op dat punt geen grond voor handhaving, aldus de woordvoerder. De rechter vindt dat de kantoorfunctie niet los kan worden gezien van de bedrijfsactiviteiten en mag dan niet worden toegestaan. Het af en aan rijden van de bussen zou ook over moeten zijn. 'Wonen is daar de hoofdfunctie en niet 'verkeer'.