Oranjefan Hendrik laat versieringen voor WK in Qatar op zolder liggen

Vlaggetjes, een oranje leeuw op het dak van de garage en een grote vlag in de Nederlandse driekleur: het huis van Hendrik Hidding in de Emmer volkswijk Meerveld kleurt normaal gesproken volledig oranje rondom een EK of WK voetbal. Maar dit jaar blijven de versieringen op zolder liggen tijdens het WK in Qatar. "Ik sla dit jaar over. Wat er in Qatar gebeurt, gaat grenzen over", vindt Hidding.

De liefde voor voetbal en het Nederlands Elftal zat er bij de Emmenaar al vroeg in. "Dat kriebelde van kinds af aan al en die oranjekoorts is alleen maar groter geworden", lacht hij. Dat resulteerde erin dat de versieringen aan zijn huis per eindtoernooi alleen maar grotere vormen aannamen. De laatste jaren heeft de wijk daar enthousiast aan meegedaan. "Het werd bijna een straatfeest, waarbij we ook met elkaar wedstrijden kijken."

Dat feest is komende winter alleen ver te zoeken. Het Nederlands Elftal speelt later deze maand het WK in Qatar. Een toernooi met veel controverse, door de manier waarop onder andere de stadions zijn gebouwd. In de aanloop naar het toernooi zijn bij de bouw van onder andere wegen, hotels en stadions ruim zesduizend mensen omgekomen.

Onmenselijk

"De manier waarop het WK gehouden wordt gaat natuurlijk nergens over. Het begrip mensenrechten lijken ze daar niet te kennen", zegt Hidding afkeurend over de gebeurtenissen in het oliestaatje. Daarom heeft hij besloten de vlaggetjes dit jaar niet op te hangen. "Ik heb er heel kort over nagedacht om de boel wel te versieren, maar ik heb vrij snel besloten op geen enkele manier over te willen komen alsof ik goedkeur wat daar gebeurt."

Het wordt voor de voetbalfan wel even wennen om tijdens zo'n groot toernooi in een 'kaal' huis te zitten. "De versieringen doen we sinds 2004 en regelmatig ging ik ook naar een eindtoernooi om een wedstrijd kijken." Dit jaar gaat hij ook dat niet doen, al werd hij wel benaderd om op kosten van Qatar naar het WK te gaan.

Betaald promoten

Afgelopen week bleek dat een groep van vijftig Nederlanders op kosten van Qatar naar het WK kon afreizen om het evenement te promoten. Ook Hidding is hiervoor benaderd. "Ik werd gebeld door een buitenlands nummer met de vraag of ik hieraan mee wilde werken", vertelt de supporter. "Maar ik heb meteen nee gezegd."

Wat hij vindt van de supporters die wel gaan laat hij in het midden, maar "zelf vind ik dat dit een WK is met weinig feestvreugde". Dat kleine beetje vreugde zoekt hij wel in de negentig minuten van de wedstrijden die Oranje speelt. "Ik boycot niet het hele evenement, de televisie gaat tijdens de wedstrijden van Oranje wel aan", geeft hij toe. Maar ook dat gaat soberder dan normaal. "Vaak gaan we met een groep omwonenden bij elkaar zitten om te kijken, deze keer doen we dat niet."

Mogelijke protestactie