Femmy van Issum noemt keien langs fietspaden VAM-berg een moordwapen

Femmy van Issum van de Ronde van Drenthe noemt de keien langs de fietspaden een 'moordwapen'. Het slachtoffer was een medewerker van de Ronde van Drenthe. "We hebben alle radartjes nodig en dit was een man die altijd klaarstond", zegt Van Issum.De groep wielrenners had op 31 juli net een foto gemaakt bovenop de berg. Twee of drie wielrenners gingen het slachtoffer voor. Daarna zette de man de afdaling in. Hij had daarbij een snelheid van ongeveer 50 kilometer per uur.De wielrengroep is heel erg geraakt door het overlijden van hun vriend. "Ik heb het zelf niet zien gebeuren maar hoorde van ooggetuigen dat het een vreselijk ongeluk was om te zien. Hij probeerde bij te sturen om niet op de keien terecht te komen, maar zijn wiel raakte de stenen toch. Hij maakte een salto en kwam met een enorme smak op zijn rug op de stenen terecht. Zijn fiets kwam 5 meter verderop terecht en de wielen waren helemaal verbogen", zegt Bleuming.De provincie zegt te zullen bekijken hoe de situatie kan worden verbeterd. Van Issum zegt dat er geen Ronde van Drenthe over de VAM-berg komt zonder dat er aanpassingen zijn gedaan aan de fietspaden.