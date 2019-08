Als Max Verstappen over het circuit in Emmen: 'Het is best pittig'

Het was de droom van Mark Lozeman uit Emmen en die droom is nu werkelijkheid: vanaf vandaag zijn de deuren open van zijn Sim Racing Emmen.Lozeman heeft zelf de smaak al goed te pakken en scheurt in de Red Bull-bolide van Max Verstappen over een van de circuits waaruit kan worden gekozen. "Niet alleen F1, maar je kunt ook kiezen voor bijvoorbeeld DTM of rallyrijden."De simulator schudt de bestuurder zo af en toe flink door elkaar, wat natuurlijk ook met de rijstijl van de coureur te maken heeft. "Ja, het is best pittig. Je moet het wel even onder de knie krijgen", zegt Lozeman met een grote grijns op zijn gezicht.De eerste betalende klant van Sim Racing Emmen, die niet bij naam en toenaam wil worden genoemd, is te spreken over deze manier van racen in Emmen. "Ik moet dinsdag zelf rijden op het circuit van Zandvoort. Dus ik dacht: dan kan ik hier mooi even trainen!"Over de simulator is de man, die op het circuit een Ferrari Challenge rijdt, te spreken. "Natuurlijk is het niet hetzelfde als op het circuit. Je hebt hier niet de ervaring dat je met 200 kilometer per uur op een muur afkomt en dat je denkt: 'Oef, dit wordt even spannend'. Maar gelukkig kan er ook niks kapot. En ik heb geen brandstofkosten, geen bandenslijtage. Het is een leuk alternatief."De man denkt dat hij wel vaker bij Sim Racing Emmen terugkomt. "Ik kom uit deze regio. Het is makkelijker om naar Emmen te rijden dan naar het circuit van Spa in België."Op dit moment zijn er vijf simulators bij Sim Racing en dat aantal wordt nog uitgebreid tot acht stuks. Eigenaar Mark Lozeman hoopt dat een avondje racen in Emmen net zo populair gaat worden als een avondje karten, bowlen of lasergamen.