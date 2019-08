Speelgoedbank Hoogeveen zoekt dringend nieuwe locatie

De speelgoedbank zat in het voormalige pand van het Roelof van Echten College aan de Griendtsveenweg. In december 2018, na slechts een jaar en drie maanden, moest Robin Hood het gebouw weer verlaten. En dat terwijl het de speelgoedbank heel veel moeite had gekost om een nieuwe locatie in Hoogeveen te vinden."Nadat wij moesten verhuizen is alles in een opslag gekomen. En we hebben vernomen dat de Eisenhowerstraat aangepakt gaat worden. Dus dadelijk zijn we ook onze opslag in deze straat kwijt", schetst voorzitter Milena Slomp van Robin Hood de problemen.De speelgoedbank zet zich in voor kwetsbare gezinnen. Ouders kunnen er goedkoop speelgoed krijgen voor hun kinderen. "We hebben educatieve leermiddelen, spelcomputers, spelletjes, leesboekjes, buitenspeelgoed en nog veel meer", vertelt Slomp. "We zijn dit initiatief begonnen omdat er in Hoogeveen heel veel gezinnen in financiële problemen zitten. Zo kunnen ze toch speelgoed en andere zaken aanschaffen. Ook zij hebben daar recht op."De zoektocht naar weer een nieuw pand heeft Robin Hood voorlopig nog niets opgeleverd. "Ik ben de afgelopen maanden heel druk bezig geweest om er eentje te vinden, maar dat is helaas nog niet gelukt", zegt Slomp. "Het zou heel fijn zijn als iemand ons een ruimte kan bieden. Zeker omdat de gemeente weer gaat snijden in het sociale domein, dus er gaan nog meer gezinnen komen die ons nodig hebben."