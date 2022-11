LTO Noord gaat 'safari's' organiseren langs slachtoffers wolf

LTO Noord gaat dit najaar 'wolvensafari's' organiseren waarbij mensen de gevolgen van de wolf in Nederland krijgen te zien. Geïnteresseerden krijgen een telefoontje bij nieuwe wolvenaanvallen, waarna zij in contact worden gebracht met "boeren die moesten meemaken hoe hun dieren werden gedood", aldus LTO.

Een dierenarts is tijdens de excursie aanwezig om te vertellen wat de dieren meemaken bij een wolvenaanval. In een verklaring meldt de land- en tuinbouworganisatie dat kinderen wordt afgeraden te komen. "Deze safari's zijn helaas alleen geschikt voor mensen met een sterke maag."

Met het optuigen van de safari wil LTO een alternatief bieden op de wolvenexcursie die Natuurmonumenten organiseert op het Dwingelderveld. LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins uitte hier zijn ongenoegen over op Twitter. "Dit is een tik in het gezicht van mensen die hun dieren verloren en gedood zagen worden", zegt hij daarover.

Tegenstand

Het is geen geheim dat LTO tegenstander is van de wolf in Nederland. In augustus kwam de belangenclub voor boeren en tuinders met het plan om specifieke gebieden aan te wijzen waar de wolf kan verblijven. Gisteren werd bekend dat de wolf afgelopen maand minstens 32 dieren in Drenthe heeft gedood. Daarmee kent onze provincie het hoogste aantal meldingen van dodelijke aanvallen van wolven in Nederland.

Afgelasten bijeenkomst