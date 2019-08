Rood Wit TV met cadeau voor Kjell Scherpen en Ronald Lubbers over boze Brigata

De derde aflevering van FC Emmen Rood Wit TV

Kjell Scherpen, de kersverse Ajacied die afgelopen zaterdag tegenover zijn voormalig teamgenoten stond, ontving van de redactie van Rood Wit TV een passend cadeau voor zijn uitverkiezing tot 'speler van het jaar' in het afgelopen seizoen. De doelman laat weten het enorm naar zijn zin te hebben bij zijn nieuwe club, ondanks zijn blunder in zijn eerste officiële wedstrijd. "Natuurlijk is het klote, maar ik ga gewoon door met keihard werken. Ik heb wel meer meegemaakt", aldus de doelman.Gerard Wiekens is per direct toegevoegd aan de technische staf van FC Emmen. De oud-speler van Veendam en Manchester City legt uit wat zijn rol precies wordt.De Brigata Fanatico is boos. De fanatieke supporters zijn in het duel tegen Heerenveen, aanstaande zaterdag, niet van plan om sfeeracties te organiseren en hebben de collecte (bij alle toegangspoortjes) afgeblazen. Dit omdat ze geen steun voelen (en krijgen) van de clubleiding van FC Emmen om te collecteren. Ronald Lubbers, voorzitter en directeur van de Drentse club, reageert op de boosheid.In 'koffieDick-kijken' staat vanzelfsprekend het duel tegen SC Heerenveen centraal. Ook gaat Dick Lukkien in deze vaste rubriek in op de komst van Gerard Wiekens en vertelt hij over de kwaliteiten van nieuweling Sergio Peña.