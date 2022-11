De Vlindertuin stijgt in restaurantgids en heeft zelf ook tips: 'Daar hoor je mensen over praten'

In de top honderd beste restaurants van ons land in 2023 is De Vlindertuin uit Zuidlaren net als dit jaar de enige Drentse notering. Het restaurant van Jilt en Froukje Cazemier staat in de toonaangevende restaurantgids Lekker500 op een 38ste plek en dat is twee plekken hoger dan vorig jaar.

Hoewel De Vlindertuin maar twee plekken op de ranglijst steeg, is chef-kok Jilt er meer dan tevreden mee. "Hoger op deze lijst komen is geen doel op zich, maar het is altijd leuk om het beter te doen dan het jaar ervoor", zo redeneert hij. En niet onbelangrijk: het restaurant aan de Stationsweg in het brinkdorp draait weer op volle toeren. Dat was vorig jaar rond deze tijd wel anders vanwege de coronamaatregelen. "Toen waren we ook blij met een mooie notering, maar viel er niks te vieren omdat de zaak dicht moest."

Elkaar helpen

"Maar de stemming is nu wel goed en zo'n 38ste plek vind ik fantastisch", gaat Jilt verder. Hij hing gisteren nog even aan de telefoon met chef-kok Arjan Bisschop van De Heeren van Harinxma uit Beetsterzwaag om de lijst vluchtig door te nemen. "We waren toch mooi drie plekken hoger geëindigd dan zij", lacht hij.

Het geeft de goede relatie aan die de Noordelijke toprestaurants over het algemeen met elkaar hebben. "Neem bijvoorbeeld Noor in Hoogkerk (64ste op de lijst, red.), waarvan de eigenaren voorheen De Loohoeve in Schoonloo hadden. Het is jammer dat ze uit Drenthe weg zijn, maar in het Noorden versterk je elkaar en dus tip ik hen ook gewoon bij onze gasten, net als De Groene Lantaarn in Staphorst (twaalfde op de lijst, red.) van chef-kok Jarno Eggen. In Noord-Nederland moet je elkaar een beetje helpen."

Die gedachtegang wordt versterkt met de ervaringen die de Zuidlaarder chef-kok krijgt teruggekoppeld van bezoekers in zijn restaurant. "Mensen houden die lijst van de Lekker500 nauwlettend in de gaten, want wij krijgen hier een boel mensen van buitenaf, vooral uit de Randstad. Die vertellen dan dat ze in Zuidlaren blijven overnachten, en een weekend lang van de omgeving genieten", vertelt Jilt. Zo had hij gasten uit Dordrecht, die zo hadden genoten in Zuidlaren, dat Jilt en Froukje niet veel later nogmaals bezoek uit Dordrecht kregen. "Dan blijkt maar weer hoe goed mond-tot-mond-reclame werkt", stelt hij tevreden vast.

Visitekaartje

Door voortdurend te variëren proberen Jilt en Froukje Cazemier gasten te blijven verrassen. "Steeds betere gerechten maken is wél een doel op zich", zegt hij, refererend aan de jaarlijkse plek in de restaurantgids. "We proberen voortdurend met nieuwe combinaties te werken. Het kan zijn dat je vorig jaar hertenkalf bij ons hebt gegegeten in de herfst, maar de samenstelling van het gerecht is nu weer anders dan toen. En elk seizoen wisselen we de gerechten weer. Krijg je in de zomer een lichte wijnsoort bij je gerecht; dit seizoen kiezen we voor een dikkere, rode wijn. Gerechten zijn nooit hetzelfde en toch altijd goed, dat is onze kracht, ons visitekaartje."

Rest de vraag alleen nog wanneer De Vlindertuin in de Lekker500 weer vergezeld wordt door andere Drentse restaurants. "Poortman in Veeningen sluit ik op termijn niet uit. De chef-kok die daar zit heeft bij De Groene Lantaarn gewerkt", tipt Jilt, die ook Sukade in Meppel noemt. "Daar heb ik zelf al eens uitstekend gegeteten. Dit zijn restaurants waar je mensen over hoort praten."