Hoge energieprijzen dwingen Growing Emmen tot verhuizing

Het bedrijf verhuist in januari naar de Bukakkers, tegenover woningcorporatie Lefier. Het pand aan de Parallelweg maakt plaats voor woningbouw. "Ons huidige gebouw stamt uit de jaren zestig en is slecht geïsoleerd. Dat merken we aan de energierekening die wel vier keer hoger is dan voorgaande jaren. We moeten dus met stoom en kokend water verhuizen, anders schrijven we dikke rode cijfers en is het einde verhaal. We hadden al verhuisplannen voor komende zomer, maar het moest echt eerder", legt Assen uit.