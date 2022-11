Sinterklaasactie in Assen helpt 400 kinderen uit gezinnen met laag inkomen, meer dan ooit

Nog even en Sinterklaas komt weer aan in Drenthe. Veel kinderen kijken daar naar uit, maar niet ieder gezin heeft geld voor cadeautjes. Bij de Sociale Winkel in Assen zamelen ze daarom speelgoed in, om zoveel mogelijk kinderen een fijn feest te geven.

Kasten en rekken vol met speelgoed, kleding en boeken staan bij de Sociale Winkel in Assen. Ze zijn bedoeld voor kinderen van wie de ouders niet zoveel geld hebben. "Deze cadeaus zijn ingebracht door inwoners van Assen. Wie nog goede spullen thuis heeft liggen, kan het langsbrengen. Vervolgens geven we het aan kinderen die het goed kunnen gebruiken", legt Tirza van Brakel-Engberts van de Sociale Winkel uit.

Groter dan ooit

De actie wordt voor de negentiende keer gehouden en is dit jaar groter dan ooit vanwege de toenemende armoede. Ook Els Timmerman van Humanitas in Assen ziet het in de winkel steeds drukker worden. "Helemaal nu, want alles wordt duurder. Vooral met de energieprijzen. Ouders moeten kiezen tussen hun kind eten geven of een cadeau", vertelt ze. "Het is geweldig dat we met deze actie die mensen kunnen ondersteunen en ontlasten."

Het doel is om in totaal 400 kinderen te helpen. Wie iets wil doneren, kan financieel bijdragen of speelgoed langsbrengen dat in goede staat is. Naast speelgoed zijn ook school- en knutselspullen en verzorgingsproducten meer dan welkom. "We kunnen zelfs rekening houden met verlanglijstjes van kinderen. Bij de inschrijving vragen we de ouders wat hun kinderen graag willen en dan proberen we dat vervolgens uit te zoeken", zegt Van Brakel-Engberts.

Speelgoed moet zo goed als nieuw zijn, wil het gebruikt worden. De spullen die niet geschikt zijn, worden aan andere organisaties gegeven. "Het moet heel zijn en er netjes uit zien. Niet gedateerd en gekleurd. Het moet wel iets zijn dat je cadeau kunt geven", vindt Van Brakel-Engberts.