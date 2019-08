Scherpen na blunder in debuutwedstrijd bij Ajax: Ik ben wel wat gewend

De derde aflevering van FC Emmen Rood Wit TV

De jonge Emmenaar heeft het de eerste maanden naar zijn zin in de hoofdstad. "Ik ben heel goed opgevangen in de groep. In het begin waren we nog met veel jonge spelers, omdat de internationals pas later terugkwamen van vakantie. Dat was misschien ook wel fijn. Natuurlijk is de stap van Emmen naar Ajax groot, maar op persoonlijk vlak is het allemaal prima gegaan."Afgelopen zaterdag zat hij tegen FC Emmen op de bank en keepte hij een dag ervoor in het beloftenelftal in competiieverband tegen Oss. "Het is nog niet helemaal bekend wat mijn precieze rol is. Onana is de nummer 1 en daarachter is Varela de nummer 2. Samen met Kotarski moet ik uitvechten wie de nummer 3 wordt. Het kan goed zijn dat ik niet elke week een wedstrijd keep, maar ik moet me in dit jaar gewoon zo goed mogelijk ontwikkelen. Dat moet ook gebeuren tijdens de trainingen."Zijn officiële debuut in het shirt van Ajax, vrijdag met de beloften tegen Oss, verliep niet zoals gehoopt. Ajax verloor met 2-1 en Scherpen ging bij de eerste tegengoal opzichtig in de fout. Een moment dat, vanzelfsprekend, breed werd uitgemeten in de pers. "Tja, zo werkt het nu eenmaal. Zo'n moment wordt veelvuldig besproken. Naar de goede voorbereiding die ik heb gedraaid is de buitenwacht dan niet geïnteresseerd. Maar zo is het nu eenmaal. Natuurlijk is zo'n moment klote, maar de knop moet om en eerlijk gezegd ben ik wel wat gewend", aldus Scherpen.