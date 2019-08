Eerst ontucht, nu relatie met pleegdochter: werkstraf geëist

De officier eiste 150 uur werkstraf en drie maanden voorwaardelijke celstraf tegen de Meppeler. Ook wil ze dat hij zich laat behandelen.Het meisje zat in een crisisopvang toen ze begin 2017 terechtkon in het gezin van de verdachte in Meppel. Zijn toenmalige vrouw kende het meisje en wilde haar helpen. In de maanden die volgden, trokken haar man en het meisje volgens de vrouw steeds meer naar elkaar toe. "We konden goed praten over wat ze had meegemaakt in haar jeugd. Er was een klik", zei de Meppeler zelf in de rechtszaal.Op 20 augustus 2017 zocht hij zijn pleegdochter op in de cafetaria waar ze een bijbaantje had. Er waren geen klanten in de zaak en beveiligingscamera’s legden vast hoe de twee samen op een bankje gingen zitten. De Meppeler zoende het meisje op haar gezicht, sloeg meerdere keren een arm om haar heen, raakte haar borsten aan en tikte haar tegen haar billen."Achteraf gezien was het te close, maar dat was niet bewust. Er waren geen seksuele intenties", zei de man tegen de rechters. "Ik zie een verliefd stelletje", aldus een van de rechters. Dat ontkende de man, volgens hem waren de gevoelens pas later gekomen.De eigenaar van de cafetaria zag de camerabeelden uit zijn zaak. Hij meldde bij jeugdzorg wat hij had gezien en deed ook aangifte. Het meisje werd bij het gezin weggehaald. Zelf deed ze geen aangifte. "Ik zag geen vaderfiguur in hem, maar meer een vriend. Er is toen niks intiems gebeurd. Ik had er ook geen last van. Een poosje nadat ik uit het gezin weg was, hebben we weer contact gekregen en uiteindelijk is het wat geworden tussen ons", vertelde het meisje in de rechtszaal.Relatie of niet, dat de man het meisje zoende en aanraakte bij haar borsten en billen toen ze 15 was, is strafbaar, zei de officier. "Hij had haar als volwassene moeten beschermen tegen zijn seksuele gevoelens." Het meisje is nu 17 jaar. De liefdesrelatie die ze nu met de Meppeler heeft, noemde de aanklaagster 'zorgelijk'.