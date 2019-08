Dochter van jappenkamp-gevangene: 'Herdenking is bijna een cadeau'

"Het is mooi om het zo te kunnen afsluiten. Het is bijna een cadeau", vertelt De Charon de Saint Germain tegen RTV Oost over de herdenking. "Mijn vader was een heel aardige en lieve man. Hij wilde graag het mooiste uit de wereld halen. Over het kamp sprak hij alsof het niet heel erg was, maar wij hadden soms wel door dat het helemaal niet zo makkelijk was. Toch wist hij het beste uit elke situatie te halen.""Hij is de oorlog doorgekomen, samen met zijn broertje. Hij als bedachtzame man, zijn broertje met humor. Juist die combinatie en het voor elkaar zorgen, bracht ze er doorheen", zegt zij over haar vader en oom. "Thuis spraken we nauwelijks over het kamp waar hij zat, maar toch kon je merken dat het diep in hem zat."De Charon de Saint Germain geeft een voorbeeld: "We stonden eens op een camping en om vier uur 's ochtends moesten we ineens alles inpakken en was mijn vader erg gestrest. Wat bleek nou? De camping had zo'n afgesloten hek en dat riep alle herinneringen van het kamp weer op."Naast het herdenken van haar vader en de andere slachtoffers heeft de bijeenkomst in Steenwijk voor De Charon de Saint Germain een extra waarde. "Het is belangrijk dat Nederlanders beseffen hoe heftig de gebeurtenissen zijn die de Indiërs meegemaakt hebben in de kampen."