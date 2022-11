Uitslag Wat vind jij: Grote meerderheid geeft geen geld aan iemand die het beter kan gebruiken

Op korte termijn krijgen alle huishoudens twee keer 190 euro als compensatie voor de gestegen energiekosten. Maar niet iedereen heeft het geld nodig, of wil het ontvangen. Meerdere goededoelenorganisaties hebben - gevraagd of niet - al donaties ontvangen.

Ook energieleveranciers, die de toeslag moeten uitkeren, wijzen hun klanten op alternatieven. Zo suggereerde Vandebron om het geld over te maken naar een van de goede doelen. Vattenfall is iets soortgelijks van plan, en noemt het Kansenfonds nadrukkelijk als een van de opties. Dat stopt het geld in een speciaal winterfonds, beschikbaar voor organisaties in heel Nederland.