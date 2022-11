Veel eiken, dus veel eikels en die zorgen soms voor leed

Dat we in Drenthe veel eikenbomen hebben, bleek ook toen de zogeheten eikenprocessierups aan zijn opmars begon, want die dieren kwamen we hier ineens veelvuldig tegen. RTV Drenthe maakte er menige reportage over. De rups is berucht om zijn brandharen. Als die loskomen kunnen ze zorgen voor jeuk, bultjes en rode, opgezwollen ogen. Maar de rups kan ook een gevaar zijn voor de boom. De eiken die zijn aangetast produceren in de herfst vaak minder eikels. Een kaalgevreten boom kan zelfs sterven, maar dat gebeurt niet vaak.