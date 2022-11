Ganzenloop neemt het stokje van de Grachtenloop over in Coevorden

De Ganzenloop op zondagochtend wordt een vast programma-onderdeel in de toekomst van de Ganzenmarkt. Het wandel- en hardloopevenement is de erfenis van de Coevorder Grachtenloop, maar dan zonder het wedstrijdelement.

De vergunningen zijn rond en de organisatie is er klaar voor. Onder de vlag van Stichting Ganzenmarkt lopen en rennen de deelnemers op zondag 13 november door en rondom Coevorden. Loopgroep CoDaC uit de ganzenstad zet de routes van 5, 10 en 21 kilometer uit.

Alternatief voor de Grachtenloop

Stichting Grachtenloop hield in maart op te bestaan, door afgelaste edities en teruglopende deelnemersaantallen. Vorig jaar is er onder de noemer Grachten-Ganzenloop wel een alternatieve loop tijdens Ganzenmarkt gehouden. Dat was een recreatief hardloop- en wandelevenement zonder tijdswaarneming. Die vorm wordt nu doorgezet door de organisatie van het Ganzenmarkt weekend.

Geert Bults van Stichting Ganzenmarkt: "Vorig jaar werd er erg goed op de alternatieve loop gereageerd. We wilden iets voor de hele familie en laagdrempelig, dus vandaar een wandeltocht en de hardlooptochten zonder wedstrijdelement."

Samenwerking

Loopgroep CoDaC organiseerde de Grachtenloop en doet dat nu ook voor de Ganzenloop. Voorzitter Martijn Oudhuis is blij dat het loopevenement doorgaat: "Op eigen houtje kunnen we het niet doen, vanwege de kosten, de vergunningen en de aansprakelijkheid. Nu is dit een mooie oplossing, om het met de Ganzenmarkt organisatie te doen. Op zondagochtend was er nog een gat in het programma."

Ook werd de Grachtenloop, die altijd in de zomer plaatsvond, weleens afgelast vanwege te warm weer. In het Ganzenmarkt weekend in november hoeft de organisatie daar niet bang voor te zijn.

Geen wedstrijd

"Het wedstrijdelement van de Grachtenloop wordt dus definitief niet overgenomen. Iedereen krijgt wel een medaille, maar we hebben geen formele tijdsregistratie voor onze deelnemers. We denken dat het nu meer deelnemers trekt."