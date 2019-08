Waarom heet Leek Leek?

Over het antwoord kan Siebrand Homan van Historische Kring Leek kort zijn: "Nee, het Leekstermeer dankt zijn naam aan Leek en niet andersom."Waar komt de naam Leek dan vandaan? Homan: "Leek heet Leek naar het grensriviertje dat hier loopt. Een andere naam voor een grensriviertje is Leek of Lek." Vroeger werd het riviertje De Leecke genoemd.De Leecke vormde vroeger de grens tussen de vroegere gemeenten Roden en Leek. En nu de huidige gemeenten Leek en Westerkwartier.De rivier is niet meer zo breed als vroeger. Er is nog maar een klein stroompje van over, zoals ook te zien is in de video. "Dit komt omdat inmiddels het Leekster Hoofddiep er ligt. Die is wel breed en bevat veel water." Het Leekster Hoofddiep werd rond 1560 gegraven voor de turfschepen.Het Leekster Hoofddiep mondt uit in het Leekstermeer. Dit meer wordt ook wel het Sultermeer genoemd. "Dit heeft te maken met het feit dat tot 1877 dit meer in open verbinding stond met de zee en dus zout water bevatte", aldus Homan.Een andere theorie is dat het Leekstermeer ook wel het Zulthermeer wordt genoemd, naar de streek Zulthe tussen Nietap en Roden.De zomerrubriek van Zoek het uit! is tot en met 16 augustus elke dag op Radio Drenthe te horen om 07:10 uur en is om 17.00 uur te zien op televisie in Drenthe Nu. Ook verschijnt het verhaal elke ochtend op onze website en app, zodat je het nog eens rustig kunt nalezen.Jij mag ons aan het werk zetten! Heb jij ook een vraag over je woonplaats, regio of iets anders dat te maken heeft met Drenthe? Stuur je vraag in en wij gaan ermee aan de slag.