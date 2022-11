Valse wolfspin vaker gespot in Drenthe

De valse wolfspin is in Drenthe bezig aan een opmars. Dit jaar is het giftige beestje 27 keer tegen het lijf gelopen, vorig jaar gebeurde dat nog vier keer. Dat meldt persbureau ANP op basis van cijfers van Waarneming.nl.

Vooral rond Beilen en in de gemeente Emmen wordt de spin gesignaleerd, die in Nederland zijn toevluchtsoord lijkt te hebben gevonden. Eigenlijk hoort de spin thuis in het Middellandse Zeegebied, maar ze kunnen steeds beter overleven in het Nederlandse klimaat. Het diertje scharrelt vooral in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland, waar het aantal meldingen explosief toenam. Het aantal waarnemingen is daar vijf keer hoger dan in heel vorig jaar.

Beten dringen diep door

De valse wolfspin staat bekend om zijn 'onbevreesde gedrag' en kan flink van zich afbijten als-ie zich bedreigd voelt. Zo'n beet kan diep doordringen in de dikkere mensenhuid, in tegenstelling tot andere soorten, zei spinnenkenner Andrea Dekkers eerder bij RTV Drenthe.

Volgens collega-deskundige Peter van Helsdingen van Naturalis is het duidelijk dat de wolfspin zich 'goed gevestigd' heeft in ons land. "De spin komt inmiddels voor in de meeste delen van Nederland, al sinds een jaar of tien."

'Pak 'm niet met je handen'

Mensen die een valse wolfspin in of rond thuis tegenkomen, kunnen 'm het best op zijn plek laten zitten, adviseert Van Helsdingen. "Maar mocht je de spin in huis tegenkomen en naar buiten willen brengen, dan volstaat een glas met een kartonnetje eronder. Valse wolfspinnen zitten vaak erg stil en zijn niet zo snel, dus ze zijn goed te vangen. Pak hem in ieder geval niet op met je handen, want ze kunnen dus bijten."