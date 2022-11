Ambulancezorg wil justitie geen gegevens verstrekken in onderzoek naar dood Emmenaar

Het Openbaar Ministerie (OM) wil de persoonsgegevens van een overleden patiënt van UMCG Ambulancezorg inzien, om goed onderzoek te kunnen doen naar de dood van 31-jarige Emmenaar in juli dit jaar. Maar Ambulancezorg beroept zich op het medisch verschoningsrecht en weigert de gegevens te verstrekken.

De man ging door het lint in coffeeshop Ankara in Emmen. Enkele bezoekers gebruikten geweld om de Emmenaar te stoppen, anderen belden de politie. Ambulancepersoneel haalde de gewonde man op, die enkele uren later uiteindelijk overleed in het ziekenhuis.

Overleden door geweld?

Het OM wil weten hoe het slachtoffer er aan toe was toen de zorgprofessionals zich over hem ontfermden. De man zou zijn overleden aan een combinatie van zuurstofgebrek - dat mogelijk ontstond toen hij in bedwang werd gehouden - agitatie en middelen in het bloed. "We willen vaststellen of de dood van deze meneer te maken heeft met het geweld", aldus de officier van justitie.

Maar UMCG Ambulancezorg vindt dat er geen reden is om het beroepsgeheim te doorbreken. Volgens hen zou het rapport van de schouwarts alle relevante gegevens bevatten.

Ambulancezorg maakte al eerder bezwaar

Het is niet de eerste keer dat het OM medische gegevens vraagt die Ambulancezorg niet wil geven. Vorig jaar wilde het OM informatie van Ambulancezorg in een onderzoek naar een Veendammer die zijn baby omgebracht zou hebben. Ook toen maakte Ambulancezorg bezwaar, omdat het opvragen van de gegevens in strijd zouden zijn met de geheimhoudingsplicht die de privacy van patiënten moet beschermen. Begin oktober oordeelde de Hoge Raad dat Ambulancezorg de gegevens alsnog moest verstrekken.