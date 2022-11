Beilense (41) maakte 'in haar enthousiasme' naaktfoto’s van dochter (8) voor SM-minnaar

De 41-jarige vrouw uit Beilen die verdacht wordt van het laten misbruiken van haar dochter tijdens haar sadomasochistische (SM)-relatie met een 49-jarige man uit Wassenaar, ontkent grotendeels. Ze heeft naar eigen zeggen alleen haar dochter naaktfoto's van haar laten maken en deed dat ook andersom. "Ik deed dit in enthousiasme, om mijn meester te plezieren. Dat was een grote fout van mij", zei de vrouw vandaag tegen de rechter.

De man en vrouw zitten sinds februari dit jaar vast, nadat het meisje (toen 15 jaar oud) in november aangifte deed. Ze vertelde dat ze tussen 2014 en 2017 werd misbruikt tijdens de SM-relatie die haar moeder had met de man uit Wassenaar. Ze was 8 jaar oud toen het begon. Ze wilde dat niet, maar werd gepusht door haar moeder, vertelde ze. Ze wilde eigenlijk ook geen aangifte doen, omdat ze bang was dat haar moeder zelfmoord zou plegen.

Het kind verklaarde gedetailleerd over seksuele handelingen die passen binnen een SM-relatie. Dat heeft ze verzonnen, zei de vrouw. "Ik zou graag willen dat dit meisje goed wordt onderzocht. Het is allemaal een fabel. Ze vertelt over wat ze stiekem een keer heeft gezien. Ik was thuis ook open over de relatie." De vrouw ontkende in de eerste verhoren het maken van de naaktfoto's met haar dochter. Ze gaf toe nadat de man erover verklaarde: "Ik wilde hem beschermen, zijn veiligheid garanderen. Toen hij toegaf, kon ik niet anders."