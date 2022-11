Groot onderzoek naar pesticiden en hartritmestoornissen met hulp van Drentse metingen

De bij het onderzoek betrokken hoogleraar Bianca Brundel van het Amsterdam UMC constateert dat in Nederland 'best veel' pesticides worden gebruikt. "Als dit inderdaad een trigger zou kunnen zijn voor een hartritmestoornis, dan is het belangrijk deze trigger goed te onderzoeken", zegt ze.

Het begon allemaal in 2020. Toen vroeg de stichting Afib patiënten wat volgens hen een mogelijke veroorzaker van de hartritmestoornis is. "Toen zagen we in de antwoorden dat enkele patiënten aangaven dat werken met pesticiden een trigger is voor hun hartritmestoornis", zegt Brundel. "Omdat heel weinig bekend is over deze mogelijke link, hebben we dit opgepakt en zijn we dit gaan testen."