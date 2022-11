LTO en Natuurmonumenten om tafel na rel over 'wolvensafari'

Natuurmonumenten is 'not amused'. Zij hekelen de manier waarop LTO Noord voorman Dirk Bruins vanochtend bekend maakte dat de organisatie dit najaar 'wolvensafari's' gaat organiseren, waarbij mensen de gevolgen van de wolf in Nederland krijgen te zien. Geïnteresseerden krijgen een telefoontje bij nieuwe wolvenaanvallen, waarna zij in contact worden gebracht met "boeren die moesten meemaken hoe hun dieren werden gedood", aldus LTO.

"Het zet aan tot verdere onrust en polarisatie, terwijl we een gezamenlijk probleem hebben", zegt Jan Gorter van Natuurmonumenten. "Het helpt niet om elkaar via de media te bestoken. De wolf is er nu eenmaal en die wolf is niet alleen maar leuk. Ook wij raken hier en daar schapen kwijt van onze schaapskuddes. We moeten ons vee beter beschermen en daar valt nog een heleboel te doen. "

Over de grens kijken

Met het optuigen van de safari wil LTO Noord een alternatief bieden op de wolvenexcursie die Natuurmonumenten organiseert op het Dwingelderveld. Bruins uitte hier zijn ongenoegen over op Twitter. "Dit is een tik in het gezicht van mensen die hun dieren verloren en gedood zagen worden", zegt hij daarover.

"Bruins is nog nooit bij zo'n excursie geweest", zegt Gorter. "Dus hij weet helemaal niet wat wij vertellen."

"Natuurorganisaties zien de wolf als aanvulling op de natuur. Maar we moeten nog leren hoe we dan op een goede manier kunnen samenleven. Elders in Europa lukt dat wel. Hoe doen ze dat?" vraagt Gorter zich af. "Dat willen we graag weten."

Morgen aan tafel

Hoewel LTO Noord daadwerkelijk van plan is om de wolvenexcursie langs gedode landbouwdieren te organiseren, wil de boerenorganisatie vooral de dialoog openbreken. "Het gesprek zat vast. Soms moet je het dan op scherp zetten zodat het debat op gang komt. Wij hebben het idee dat dierenleed zoals wij boeren dat meemaken onvoldoende in beeld komt bij de terreinbeherende organisaties."

'Gewoon' de telefoon pakken had volgens Bruins geen zin. "Soms is zo'n actie nodig. En het werkt: inmiddels ben ik gebeld door Natuurmonumenten. Morgenmiddag zitten we om tafel. Dus het heeft wel degelijk zin gehad."

Bruins wil een gesprek over wat kan, wat wenselijk is en welk beleid er gevoerd moet worden. "Morgen maken we een begin", legt Gorter uit. "Het is helder dat er wat moet gebeuren en dat veel veehouders getroffen zijn door de komst van de wolf. Maar het is een feit dat de wolf er is en dat we die niet zomaar af kunnen schieten. Dus wat gaan we doen?"

Wat kan een gesprek tussen LTO Noord en Natuurmonumenten opleveren als zij niet het beleid maken? Sterker nog, de wolf is Europees beschermd. "Uiteraard heeft de overheid hier een rol in", zegt Bruins. "Maar als wij het onderling eens zijn is het voor overheden makkelijker om het beleid ook daadwerkelijk uit te voeren."

Gorter wil inzetten op betere vee-beschermende maatregelen. "Dat blijkt nu te ingewikkeld en kost boeren teveel geld. Dat kan beter."

Verklaring voor polarisatie

Opnieuw is de discussie over de komst van de wolf opgelaaid. Je bent voor of tegen het roofdier, zo lijkt het soms. "Dat is te verklaren", zegt Dirk Strijker. Strijker is emeritus hoogleraar Plattelandsontwikkeling van de Rijksuniversiteit Groningen. "Boeren, inwoners, gemeenteambtenaren en natuurorganisaties hebben allemaal hun eigen beeld hoe het platteland en de natuur eruit zou moeten zien. En soms krijg je dan beelden die diametraal tegenover elkaar staan, zoals nu het geval is."