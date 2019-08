'Afmaken van ganzen is puur wanbestuur'

De gemeente heeft begin juli tien ganzen afgemaakt. Bij de zwemplas was onder meer overlast door ganzenpoep.Akka's Ganzenparadijs vangt bij Dalen ganzen op uit het hele land en had nog wel plek voor tien Groningse ganzen. "Het afmaken was absoluut niet nodig geweest", zegt Hof bij RTV Noord Bij Akka's Ganzenparadijs zijn zo'n vijftien telefoontjes binnengekomen van omwonenden die geschokt met de ganzenopvang gebeld hebben. 'Een mevrouw belde huilend met de vraag of de ganzen bij ons zaten."De Drentse ganzenman noemt het afmaken van de ganzen puur wanbestuur van de gemeente. Volgens Hof heeft Pekela niet onderzocht of er alternatieven zijn. Hij eist excuses van de wethouder.Wethouder Jaap van Mannekes van de gemeente Pekela reageert bij RTV Noord en was zich van geen kwaad bewust. "We hebben het één en ander laten bekijken en zijn tot de conclusie gekomen dat er geen andere oplossing was. We hadden geen kennis van het bestaan van de ganzenopvang. Als we het wel hadden geweten, hadden we gecheckt of ze welkom waren."De wethouder vindt het niet nodig om zijn excuses aan te bieden.