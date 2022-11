Quote 500: de rijkste Drenten zijn dit jaar nóg rijker

In de lijst met de 500 rijkste Nederlanders staan dit jaar opnieuw twee Drenten. Tijdschrift Quote maakte de lijst vandaag bekend.

Henk Ziengs uit Assen staat dit jaar op plek 389 in de lijst. Daarmee steeg hij vier plekken ten opzichte van vorig jaar. Ziengs voert de lijst van rijkste Drenten aan. Zijn plek in de ranglijst is niet het enige dat gestegen is. Ook het vermogen van Ziengs steeg met 7,1 procent van 140 miljoen naar 150 miljoen euro.

Ziengs en Scapino

Ziengs nam in 1995 de gelijknamige schoenenwinkel over van zijn vader. In 2017 nam hij schoenenconcern Scapino over nadat het failliet ging. Ziengs was in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw ook al eigenaar van Scapino.

Aangezien hij dit jaar de leeftijd van 65 bereikte, besloot hij zijn schoenenimperium van de hand te doen. Hij bezit ook vastgoed, dus na zijn afscheid als algemeen directeur bij de schoenenwinkels hoeft hij niet bang te zijn om op straat terecht te komen.

Schoenenman op de vastgoedmarkt

Ook de broer van Henk, Bert Ziengs (70), is dit jaar weer te vinden op de lijst. Hij staat op plek 441, zestien plekken lager dan vorig jaar. Wat wél gestegen is, is zijn vermogen. Dat ging van 130 miljoen naar 135 miljoen.

Bert Ziengs - eveneens uit Assen - verkocht zijn aandelen in Scapino in de jaren 90 aan zijn broer Henk. Dit was in de periode dat de gebroeders Ziengs voor de eerste keer eigenaar waren van prijsvechter Scapino. Met het geld dat hij daaraan overhield, ging Ziengs de vastgoedwereld in. Dat levert hem de afgelopen jaren altijd een plekje op in de lijst van rijkste Nederlanders.

Familie Wagenborg

Naast een lijst met de 500 rijkste Nederlanders, presenteert Quote ook ieder jaar een lijst met de rijkste families van Nederland. De familie Brenninkmeijer voert die lijst opnieuw aan. Dat doen ze met een vermogen van 24 miljard euro. Vorig jaar was dat nog 23 miljard euro.

De enige familie in de lijst met een Drentse link is de familie Wagenborg. Een van de neven die eigenaar is, woont in Zuidlaren. De familie is bekend van de gelijknamige rederij, die verantwoordelijk is voor de veerdiensten naar Ameland en Schiermonnikoog.

De familie is een plek gezakt in de lijst van de 50 rijkste families in Nederland, van plek 37 naar plek 38. Het vermogen van de familie steeg wel, van 450 miljoen naar 465 miljoen euro.

Debuut voor Max Verstappen

De lijst van 500 rijkste Nederlanders werd dit jaar opnieuw aangevoerd door multimiljardair Charlene De Carvalho-Heineken (68). Opvallend is dat haar vermogen daalde van 13,5 miljard naar 12,8 miljard euro.