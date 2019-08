Noodverordening na vondst explosief in vijver Zuidlaren ingetrokken

Dat heeft loco-burgemeester René Kraaijenbrink vanochtend bekend gemaakt.Op 23 juli werd door een magneetvisser een explosief uit de vijver van het Noordersanatorium gehaald . Hij heeft het explosief uiteindelijk voorzichtig teruggelegd in het water. De EOD kwam een dag later het explosief ophalen. Het bleek te gaan om een Franse mortiergranaat die nog vol met explosieve lading zat, alleen de ontsteking ontbrak.De mortiergranaat is op het defensieterrein in Assen tot ontploffing gebracht. Omdat het gebied tijdens de Tweede Wereldoorlog in gebruik was als terrein voor munitieoefeningen en er mogelijk meer explosieven aanwezig zijn , besloot de gemeente Tynaarlo de noodverordening nog niet direct in te trekken. Daarmee bleven de vijver en oevers de afgelopen weken verboden terrein."De noodverordening is nu ingetrokken, omdat de eigenaar van het terrein, LPB Vastgoed, maatregelen heeft genomen", zo meldt een woordvoerder van de gemeente Tynaarlo."De eigenaar zorgt er nu voor dat het gebied niet toegankelijk is, waardoor onze noodverordening er af kan. We weten nog steeds niet of er in de vijver meer explosieven liggen, dat onderzoek moet eerst gedaan worden. Pas dan weten we of het gebied veilig is."