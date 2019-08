'Prinses Christina was zich heel bewust van haar beperking'

Prinses Christina overleed vanochtend op Paleis Noordeinde in Den Haag. Ze is 72 jaar geworden.Maria Christina Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld zoals haar titel luidt, is de jongste dochter van voormalig koningin Juliana en Prins Bernard.Volgens kenner Diewerke Houwing uit Gieten was Christina niet het meest zichtbare lid van de Koninklijke Familie. "Haar oogafwijking speelde een heel belangrijke rol in haar leven", weet Houwing, die al 25 jaar lezingen geeft over de Oranjes."Ze trouwde met Jorge Guillermo, een vluchteling uit Cuba. Ze kreeg hiervoor geen toestemming van de Staten-Generaal", zegt Houwing. Daardoor verloor ze het lidmaatschap van het Koninklijk Huis en de mogelijkheid van troonopvolging. "Daarover zei ze zelf: 'Aan een blinde koningin heb je niks'. Ze was zich dus heel bewust van haar beperking. De kans was sowieso klein dat ze op de troon zou komen, ze was vierde in lijn."Prinses Christina zal in besloten kring worden begraven.