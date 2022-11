Ruim twee jaar celstraf voor Hoogeveense (32) die vriend neerstak in hotel Westerbork

Een 32-jarige vrouw uit Hoogeveen moet 28 maanden de cel in voor het bedreigen en neersteken van haar vriend in een hotel in Westerbork. Van de straf is 18 maanden voorwaardelijk. De rechter legde ook een klinische behandeling op.

Een maand voor het incident in Westerbork bedreigde de Hoogeveense haar partner met een koksmes. De vrouw werd daarop in een kliniek geplaatst, maar wilde daar weg en belde meerdere keren haar vriend. Die besloot haar op te halen.

Volgens de rechter is dat niet planmatig gebeurd, maar in een opwelling. Een lange celstraf is in zo'n zaak passend, maar de rechter hield rekening met de verminderde toerekenbaarheid van de vrouw. Het is van belang dat ze zo snel mogelijk met een klinische behandeling begint, zei de rechter. De vrouw kreeg ook een drugs- en alcoholverbod opgelegd.